Firenze, malore fatale sulla Cupola di Brunelleschi: morto turista americano

Firenze, turista americano percorre i 463 gradini della Cupola di Brunelleschi e muore

È deceduto durante il trasporto in ospedale il turista americano di 67 anni che questa mattina si era sentito male mentre si trovava in cima alla Cupola del Brunelleschi del Duomo di Firenze. Nonostante i soccorsi, peraltro complicati dall'altezza, e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con speciali scale per raggiungere i 91 metri della terrazza panoramica, l'uomo è arrivato morto in ospedale.

Accusa un malore una volta arrivato in cima alla Cupola del Brunelleschi, a circa 91 metri di altezza, i vigili del fuoco intervengono dall'esterno con le scale mobili aeree e lo salvano. Il 67enne, una volta arrivato sulla celebre terrazza panoramica del Duomo, si è sentito male. Immediatamente il personale presente in servizio ha chiamato i soccorsi (sono intervenute due autoambulanze e un'automedica rispettivamente una della Croce Rossa e una della Misericordia di Firenze). Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze con attrezzature e mezzi adeguati per soccorrere il turista.