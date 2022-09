Firenze, uccisa in casa a Signa donna di 46 anni. Gli inquirenti indagano

Firenze, a Signa una donna di 46 anni è stata uccisa. Sono in corso le indagini



Questa mattina, 21 settembre, i carabinieri della stazione di Signa, in provincia di Firenze sono intervenuti in un'abitazione del centro cittadino dove si è verificato l'omicidio di una donna di 46 anni. I militari dell'Arma stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sis del Reparto Operativo per l’attività di sopralluogo e il pubblico ministero di turno della Repubblica di Firenze, che ha assunto la direzione delle indagini.



L'abitazione dove è avvenuto l'omicidio è in via Don Minzoni 18, non lontano dalla stazione. Ci sarebbe già una persona che viene ascoltata in caserma dai carabinieri come testimone, dove si troverebbe anche il sostituto procuratore Vito Bertoni.