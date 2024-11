Fiumicino, motore in fiamme in fase di decollo: ipotesi bird strike (colpito dagli uccelli). Il video

Gli abitanti di Ostia e Fiumicino raccontano di aver sento diverse forti esplosioni provenire dal cielo in quei momenti

Il motore di un Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia aerea cinese Hainan Airlines ha preso fuoco qualche secondo dopo il decollo da Roma Fiumicino. Diretto a Shenzhen l'aereo è stato filmato da diportisti mentre le fiamme escono da uno dei motori. Le immagini da Flight Radar che traccia le rotte dei voli parlano chiaramente di qualche problema. Si vede una rotta che fa una serie di cerchi senza prendere direzioni: sta scaricando il carburante per atterrare in sicurezza.



Si è trattato presumibilmente di un bird strike, uccelli sono finiti nel motore. Gli abitanti di Ostia e Fiumicino raccontano di aver sento diverse forti esplosioni provenire dal cielo in quei momenti. Costretto al rientro nello scalo romano, l'aereo è quindi atterrato alle 11.06 al Leonardo da Vinci dove nel frattempo erano scattate le misure adeguate a livello di emergenza verde. L'atterraggio avvenuto in sicurezza. Il Boeing verrà ora sottoposto a verifiche tecniche. A bordo 249 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio.







