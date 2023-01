Foggia, 13enne adescata sui social drogata e violentata in un box. Tre arresti

Adescano una 13enne sui social, la drogano e la violentano in un box. Tre arresti nel Foggiano

Un vero e proprio incubo, quello vissuto nello scorso mese di ottobre da una 13enne alla periferia di Cerignola, nel Foggiano: drogata e violentata in un box da tre maggiorenni, dopo aver conosciuto uno di loro su una piattaforma social. E proprio oggi, 18 gennaio, la polizia di Foggia, al termine delle indagini coordinate e dirette dalla locale procura, ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, due ventenni e un diciannovenne, indagate per i reati di violenza sessuale e cessione di sostanza stupefacente aggravata.

Secondo gli elementi raccolti dagli agenti della squadra mobile e del commissariato di Cerignola, uno dei giovani - dopo aver conosciuto la vittima sui social - avrebbe attirato la ragazzina in uno dei box di un autoparco situato in una zona poco illuminata nella periferia della cittadina. Qui, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo aver offerto alla 13enne una sostanza stupefacente, i tre giovani l’avrebbero obbligata, con violenza e minacce, a subire rapporti sessuali "approfittando della sua condizione di inferiorità psichica e fisica determinata dall’età, dalla compresenza di tre uomini, dalla posizione isolata del box in cui sono avvenuti i fatti, dallo stato di alterazione dovuto all’uso di droga che le era stata offerta".