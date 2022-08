Foggia, agguato mortale a Marina di Lesina: uomo ucciso all'ingresso del lido

Omicidio nel Foggiano, si esclude il legame con la criminalità organizzata

Paura a Marina di Lesina, nel Foggiano: un uomo di 45 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco all'ingresso dello stabilimento balneare Holiday, che si trova in località Punta Pietre Nere. Sul posto è giunto personale del 118, ma per l'uomo non c'e' stato nulla da fare. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Foggia. L'uomo, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato ucciso a pochi metri dallo stabilimento balneare, nel parcheggio, creando paura tra i bagnanti.

Al momento, secondo quanto scrive l'Ansa, gli investigatori escludono legami con la criminalita' organizzata nell'omicidio compiuto nel parcheggio del lido Hiday a Marina di Lesina (Foggia), verso mezzogiorno. La vittima, Maurizio Cologno, 52 anni (non 45 come si era appreso in un primo momento) era di San Severo e aveva precedenti penali. E' stato ucciso con numerosi colpi di arma da fuco.

I carabinieri stanno conducendo le indagini anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dalle quali potrebbe emergere anche la presenza di testimoni utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile.