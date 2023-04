Foggia, aspirante sindaco a soli 18 anni: è il candidato più giovane d'Italia

Foggia, un giovane studente si candida come sindaco a soli 18 anni

A 18 anni appena compiuti potrebbe diventare il sindaco più giovane d'Italia. Un record non da poco per Francesco Carosielli, studente iscritto al quinto anno di un istituto tecnico, che si è candidato per una lista civica a sindaco di Faeto, un piccolo paese in provincia di Foggia. La corsa per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 è per Carosielli la sua prima esperienza politica. "Non mi sono mai interessato - racconta lo studente all'Agi - di politica attiva. Ma sento la necessità di cambiare le cose nel mio paese. Per questo con alcuni amici abbiamo deciso di essere noi i protagonisti di questo cambiamento".

"Qui da noi - spiega l'aspirante primo cittadino - da qualche tempo viviamo un degrado che colpisce soprattutto i giovani, che appena possono vanno via. Per questo abbiamo deciso di scendere in campo per il nostro paese, per il nostro futuro". Faeto è un piccolo comune del foggiano situato sulle montagne della Daunia con poco più di 700 abitanti, noto per ospitare l'unica comunità franco-provenzale dell'Italia meridionale. Eppure, nel paese non ci sono nè una macelleria nè un panificio. Per questo, "la prima cosa che vorrò fare se sarò eletto sindaco - dice il giovane candidato - è creare opportunità per far aprire una macelleria, un forno e altre attività commerciali. Ma anche realizzare un campo sportivo. Abbiamo necessità di un cambiamento per il futuro del paese e per quello di noi giovani. Invece di aspettare altri che creino questo cambiamento lo vorremmo realizzare noi".