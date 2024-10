Forte maltempo su più di mezza Italia con temporali e nubifragi. Liguria e Toscana "sommerse"

Maltempo, dopo la perturbazione che ha flaggellato Emilia e Toscana ora l'allerta si sposta per il weekend al centro sud

L’ondata di maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito in primis la Liguriaoggi si sposterà verso il Centro-Sud Italia. Resta alto il livello di allerta tra Toscana ed Emilia Romagna: giovedì 17 ottobre messo in ginocchio il territorio del senese. La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'allerta arancione su zone di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni.

La perturbazione sta gradualmente scendendo fino ad arrivare, per domenica 20 ottobre, in Sicilia. Ma ora si fa la conta dei danni. Il maltempo ha continuato a investire la Toscana nella notte e ha richiesto numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Le zone più critiche sono Siena e provincia, con il capoluogo completamente allagato e la stazione ferroviaria che sarà inservibile almeno fino a mezzogiorno.

A Siena le scuole di ogni ordine e grado oggi sono chiuse. Allagamenti e smottamenti anche a Poggibonsi, dove l'Elsa è sotto stretto monitoraggio. Danni anche nel sud della provincia di Livorno, in particolare a Campiglia Marittima, nella frazione di Venturina, e nei comuni di Suvereto e Castagneto Carducci, con le strade si sono trasformate in fiumi.

Le piogge intense hanno imposto la chiusura del sottopasso all'uscita del casello dell'autostrada A1 Scandicci in direzione Firenze, per il ripristino della carreggiata danneggiata dalle forti piogge della notte. Per le stesse ragioni è stata chiusa anche la rampa di uscita dalla FiPiLi, provenendo da Livorno, verso il casello. Le lavorazioni di ripristino si protrarranno almeno per tutta la mattinata. Oggi le piogge dovrebbero attenuarsi nel corso della giornata per riprendere sabato ma con minore intensità.