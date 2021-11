Francia, la Chiesa risarcirà le vittime di abusi con i suoi beni immobiliari

Francia, la Chiesa per gli abusi risarcirà le vittime di preti pedofili con i suoi beni: venderà una parte dei suoi immobili per raccogliere nuovi fondi

La Chiesa cattolica francese utilizzerà una parte dei propri beni immobiliari per risarcire le vittime degli abusi sessuali da parte dei suoi preti. La decisione è stata presa nel corso di una riunione a porte chiuse dei vescovi cattolici a Lourdes, che ha riconosciuto ufficialmente la natura sistemica degli abusi. Verrà inoltre istituita una commissione nazionale ad hoc per verificare le denunce e che sarà presieduta dall'avvocato Marie Derain de Vaucresson, come ha spiegato il vescovo Eric de Moulins-Beaufort citato da France 24. Una commissione speciale indipendente guidata da Jean-Marc Sauvé ha fatto emergere che più di 216.000 persone sono state abusate da sacerdoti tra il 1950 e il 2020.

