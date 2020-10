Francia: Lione, ferito con colpi d'arma da fuoco un prete ortodosso

Un prete ortodosso sarebbe rimasto ferito oggi a Lione a seguito di diversi colpi d'arma da fuoco. L'aggressore sarebbe in fuga, come ha spiegato l'emittente televisiva "France Te'le'visions" in base a fonti della polizia. Le condizioni del religioso non sono ancora note, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il ministero dell'Interno francese ha diramato una nota in cui avverte la cittadinanza che e' tuttora in corso un'operazione di polizia nel settimo arrondissement di Lione.