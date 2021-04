Funerali di Filippo a Windsor, Carlo e la Regina Elisabetta in lacrime

Il principe Filippo deposto nella Cripta reale. Alla morte della regina Elisabetta verrà spostato: riposeranno insieme nella cappella di re Giorgio, padre della regina.

I FUNERALI DEL PRINCIPE FILIPPO

ORE 17.00 REGINA ELISABETTA LASCIA LA CAPPELLA

Terminate le esequie dell'amato consorte, la regina Elisabetta II e' risalita sulla Bentley ed e' tornata al castello

ORE 16.58 FUNERALI PRINCIPE FILIPPO, CERIMONIA FINITA CON 'GOOD SAVE THE QUEEN'

Il coro intona l'inno nazionale britannico "Good Save the Queen" alla fine dei Funerali del principe Filippo nella chiesa di St. George. I trenta partecipanti alla sobria cerimonia funebre stanno lasciando la cappella.

ORE 16.57 FERETRO DI FILIPPO TUMULATO NELLA VOLTA REALE DELLA CAPPELLA

Il feretro del principe Filippo è stato deposto nella Volta Reale della Cappella di San Giorgio, dove verrà tumulato. Dopo una preghiera pronunciata dall'arciprete di Windsor, la lettura del lungo elenco dei titoli di Filippo. Infine, la benedizione del feretro, da parte dell'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

ORE 16.49 FUNERALI FILIPPO, CARLO NON TRATTIENE LE LACRIME

Il principe Carlo non riesce a trattenere le lacrime al funerale del padre, il duca di Edimburgo.

ORE 16.45 MANIFESTANTE SENZA REGGISENO DISTURBA MINUTO DI SILENZIO A WINDSOR

Una manifestante senza reggiseno ha disturbato il minuto di silenzio osservato dalla folla che si è radunata nei pressi del Castello di Windsor per i funerali del principe Filippo. La donna, riportano i media britannici, ha urlato "salvate il pianeta", mentre la folla iniziava ad applaudire dopo il minuto di silenzio, ed è poi salita su una statua della regina Vittoria, prima di essere portata via dalla polizia.

ORE 16.25 LA REGINE ELISABETTA IN LACRIME

La regina Elisabetta II non ha trattenuto le lacrime di frotne al feretro del marito, Filippo di Edimburgo: si è asciugata le lacrime mentre in auto andava alla cappella di St George.

ORE 16.02 GB: FUNERALI FILIPPO, INIZIA LA FUNZIONE RELIGIOSA

Dopo che il feretro del principe Filippo è stato deposto sul catafalco e i membri della Royal Family hanno preso posto nella Cappella di San Giorgio, ha inizio la cerimonia religiosa per i funerali del duca di Edimburgo. Ad officiare il rito, l'arciprete di Windsor, David Conner. La lunga vita di Filippo "è stata una benedizione per noi" e "le nostre vite sono state arricchite", ha detto Conner ad inizio cerimonia.

"Siamo qui oggi nella Cappella di San Giorgio per consegnare nelle mani di Dio l'anima del suo servo, il principe Filippo, duca di Edimburgo", ha detto Conner ad inizio cerimonia. "Co in cuori grati, ricordiamo i tanti modi in cui la sua lunga vita è stata per noi una benedizione. Siamo stati ispirati dalla sua incrollabile fedeltà alla regina, dal suo servizio alla nazione e al Commonwealth, dal suo coraggio, dalla sua forza e fede", ha proseguito l'arciprete di Windsor. "Le nostre vite sono state arricchite dalle sfide che ci ha posto, dal craggio che ci ha dato, dalla suo gentilezza, dal suo umorismo e dalla sua umanità. Per questo preghiamo Dio che ci dia la grazia di seguire il suo esempio e che, col nostro fratello Filippo, alla fine possiamo conoscere le gioie della vita eterna", ha detto ancora Conner.

ORE 15.59 FUNERALI FILIPPO, LA REGINA FA IL SUO INGRESSO DA SOLA NELLA CAPPELLA DI SAN GIORGIO

Accompagnata dalle note di God Save the Queen, la regina Elisabetta ha fatto il suo ingresso nella Cappella di San Giorgio, dove tra breve avrà inizio la cerimonia funebre per il principe Filippo. La sovrana è vestita di nero e indossa una mascherina, anch'essa nera.

ORE 15.54 FUNERALI FILIPPO, CARLO E ANNA IN TESTA A CORTEO FUNEBRE

Come anticipato, ci sono il principe Carlo e la principessa Anna a guidare il corteo funebre che sta seguendo il feretro del principe Filippo. Alle loro spalle i fratelli Andrea e Edoardo, seguiti dai principi William e Harry separati dal cugino Peter Phillips.

15.42 FUNERALE DI FILIPPO, C'E' ANCHE LA SUA CARROZZA PREFERITA

C'è anche la carrozza preferita di Filippo ai funerali in corso al Castello di Windsor. La carrozza, trainata da due pony neri, Balmoral Nevis e Notlaw Storm, ha preso posto nel cortile superiore del castello. Il mezzo, di colore grigio scuro, realizzata in alluminio, venne costruita 8 anni fa in base alle specifiche di Filippo, che iniziò ad usarla per muoversi a Windsor e in altre residenze reali.

ORE 15.20 FUNERALI FILIPPO, REPARTI MILITARI SI SCHIERANO NEL CORTILE DI WINDSOR

Le varie unità rappresentanze militari hanno iniziato a schierarsi nel cortile superiore, il cosiddetto Quadrangolo, del Castello di Windsor, per i funerali del principe Filippo. Si tratta di oltre 730 militari in rappresentanza di tutte le forze armate britanniche, che saranno presenti lungo il percorso e durante la processione funebre. Sono presenti 507 militari dell'Esercito, 96 dei Royal Marines, 89 dell'Aeronautica e 42 della Royal Navy, la forza armata nella quale Filippo prestò servizio tra il 1939 e il 1951.

ORE 15.05 FUNERALI FILIPPO, MEMBRI ROYAL FAMILY A WINDSOR

I membri della Royal Family stanno giungendo al Castello di Windsor per prendere parte ai funerali del principe Filippo. Tra gli altri, è stato notato l'arrivo del principe William e della moglie Kate e del principe Carlo.

ORE 14.30 FUNERALI FILIPPO: OLTRE 730 MILITARI IMPEGNATI

Saranno oltre 730, in rappresentanza di tutte le forze armate britanniche, i militari impegnati nei funerali del principe Filippo, che avranno inizio nel primo pomeriggio al Castello di Windsor. Secondo quanto anticipato, saranno presenti lungo il percorso e durante la processione funebre 507 militari dell'Esercito, 96 dei Royal Marines, 89 dell'Aeronautica e 42 della Royal Navy, la forza armata nella quale Filippo prestò servizio tra il 1939 e il 1951.

ORE 13.05 WELBY, 'ROYAL FAMILY NON HA POTUTO DIRE ADDIO A FILIPPO COME AVREBBERO VOLUTO'

Anche per la famiglia reale britannica, le restrizioni dovute alla pandemia hanno comportato imposizioni dolorose nel dire addio ai propri cari. Lo ha detto l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, riferendo alla stampa che la Royal Family non ha potuto dire addio al principe Filippo "nel modo che speravano o che avevano immaginato". Parlando prima dei funerali del duca di Edimburgo, che si svolgeranno a partire dalle 15 (le 16 in Italia) nel Castello di Windsor, Welby ha riferito che "la famiglia reale si è attenuta alle regole e questo significa che hanno sofferto quanto sofferto da milioni di altre persone che non hanno potuto salutare i loro cari nel modo sperato". Per questo, ha aggiunto Welby, "non potremo mai smettere di ammirare il modo in cui si è comportata Sua Maestà" la regina. Al termine della cerimonia funebre, sarà proprio l'arcivescovo Welby a benedire il feretro di Filippo, prima che la salma venga tumulata nella Volta Reale della Cappella di San Giorgio.

ORE 11. GB: LA ROYAL FAMILY SI RIUNISCE A WINDSOR PER L'ULTIMO SALUTO A FILIPPO

La famiglia reale dà oggi l'ultimo saluto al Principe Filippo, il consorte della regina che si è spento il 9 aprile all'età di 99 anni. La cerimonia nel Castello di Windsor avrà inizio alle 14.40 (le 15.40 in Italia), quando il feretro del duca di Edimburgo percorrerà il breve tragitto che separa il castello dalla Cappella di San Giorgio, dove si svolgeranno le esequie. Durante questo passaggio, accompagnato da una marcia funebre, verrà rispettato un minuto di silenzio in tutta la nazione. Dopo la funzione religiosa, celebrata dall'arciprete di Windsor, la salma verrà tumulata nella Volta Reale della cappella e benedetta dall'arcivescovo di Canterbury. In linea con le attuali norme anti covid, alla funzione potranno partecipare solamente trenta persone, in maggioranza membri della Royal Family, seguendo le regole del distanziamento e indossando la mascherina. La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva. Oltre alla regina Elisabetta II, i quattro figli della coppia reale e gli otto nipoti, alle esequie prenderanno parte tra gli altri i parenti tedeschi di Filippo: Bernhard, principe ereditario di Baden, Philipp, principe di Hohenlohe-Langenburg e il principe Donato d'Assia. Anche Patricia, contessa Mountbatten di Burma, parteciperà alla cerimonia, come alcuni dei consorti dei figli e dei nipoti della famiglia reale, ma non Meghan, moglie del principe Harry, rimasta negli Usa a causa della sua gravidanza.