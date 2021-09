Napoli, i funerali di Samuele celebrati dall'arcivescovo Battaglia

I funerali di Samuele li celebra l'arcivescovo di Napoli monsignor Battaglia. Il bimbo morto a Napoli il 17 settembre precipitato dal balcone di casa

I funerali sono celebrati nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci, alle spalle del Real Orto Botanico, non lontano dal luogo della tragedia per la quale è stato arrestato con l'accusa di omicidio il 38enne Mariano Cammio, che svolgeva mansioni domestiche nella casa dei Gargiulo. Tutto il quartiere si è stretto attorno al dolore della famiglia. Su via Foria, una delle arterie principali del centro cittadino, i negozi hanno esposto dei palloncini bianchi, gli stessi che sono stati posti all'esterno della chiesa durante i funerali.

La bara bianca del piccolo Samuele

La piccola bara bianca del piccolo di 4 anni Samuele Gargiulo ai piedi dell'altare con attorno i familiari stretti nel dolore. Tra i presenti c'è chi indossa una maglia bianca con una scritta dedicata al bimbo, mentre all'esterno alcuni conoscenti hanno sistemato dei palloncini bianchi che saranno fatti volare all'uscita del feretro.

Il legale De Rosa: "La famiglia di Samuele aspetta la verità"

"La famiglia di Samuele non cerca né vendetta né soluzioni catastrofiche nei confronti di Mariano Cannio. La famiglia aspetta la verità, aspetta di capire perché è successo, non si è fatta un'idea sulla dinamica né sulle cause". A dirlo è l'avvocato De Rosa, legale della famiglia del piccolo. Mariano Cannio, che svolgeva mansioni domestiche nella casa dei Gargiulo, è stato arrestato per omicidio.

Il legale ha incontrato questa mattina la stampa per rappresentare la richiesta della famiglia di rispettare il loro "dolore, turbamento e strazio", facendo presente, in relazione ad alcune dichiarazioni attribuite nei giorni scorsi ai familiari e in particolare alla madre, che "i genitori del piccolo Samuele non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione diretta sull'accaduto". Per i funerali di Samuele la famiglia ha chiesto "riservatezza".

L'incontro con la stampa, spiega l'avvocato, "è stato deciso per rispettare la stampa e il suo lavoro, così come rispettiamo quello della Procura che dovrà accertare le responsabilità e le dinamiche, e quello dell'avvocato che difende Mariano Cannio, che ha già dato segno di riservatezza giusta e adeguata al caso".