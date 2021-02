Furti misteriosi su isola di Capraia:caccia a ladro, abitanti tutti sospettati

Un vero e proprio mistero ha avvolto l’isola di Capraia in queste settimane. Qualche giorno fa è stato messo a segno un colpo da 60 mila euro: è solo l'ultimo di una serie di furti che, in questo caso, ha colpito anche il vicesindaco del paese che conta 200 abitanti e solo 3 carabinieri in servizio.

L'isola di Capraia, in provincia di Livorno e vicino alla Corsica, è diventata la scena di un vero e proprio giallo. Negli ultimi tempi infatti i sonni tranquilli dei 200 abitanti dell'isoletta toscana sono turbato da quella che sembra essere una banda di ladri: uno dopo l'altro, i furti messi a segno a Capraia, non fanno che aumentare, così come il bottino che i malviventi stanno accumulando. Sì perché sia l'amministrazione comunale che le forze dell'ordine sono convinti che a mettere a segno i colpi sia qualcuno che risiede proprio sull'isola, un Lupin piuttosto scaltro che finora è riuscito sempre a sfuggire alla cattura.