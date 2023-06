Fusetti esplora le frontiere dell'amore: su OnlyFans il bitter-banana erotico

Fusetti, arriva il primo ed unico bitter al mondo a base di rum e infuso di banana

Bitter Fusettisbarca su Only Fans. Dopo il successo di Fusetti Nature e American Edition, Bitter Fusetti celebra il suo terzo compleanno su OnlyFans con un’edizione esclusivamente hot, esplorando nuove frontiere (anche quelle dell’amore): Bitter Fusetti Banana, il primo ed unico bitter al mondo a base di rum e infuso di banana.

Bitter Fusetti alla banana



Bitter Fusetti alla banana



Bitter Fusetti Banana, una versione esotica ed erotica per volare in altre dimensioni e mondi lontani, come

quello della Tiki Culture. Con Bitter Fusetti Banana si possono esplorare nuovi gusti ed abbinamenti più inaspettati, utilizzandolo in cocktail come Mojito e Piña colada. Bitter Fusetti è un must che supera il classico aperitivo all’italiana! Per i temerari e i più golosi, è possibile scoprire e sbirciare Bitter Fusetti Banana su OnlyFans.