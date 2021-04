G8 L'Aquila, Bertolaso-Borrelli assolti da Corte dei conti:"No danno erariale"

Guido Bertolaso e Angelo Borrelli assolti per lo spostamento del G8 a L'Aquila

Dopo oltre 8 anni, la Corte dei conti ha assolto Guido Bertolaso, oggi consulente per il piano vaccini per la Lombardia, e Angelo Borrelli, capo della Protezione civile nazionale fino a poche settimane prima di Fabrizio Curcio, perché non sono stati arrecati danni alle finanze dello stato.

L'accusa era quella di danno erariale in merito allo spostamento del G8, il vertice dei Grandi capi di stato e governo, dalla Maddalena all'Aquila. La decisione fu presa dopo il devastante terremoto del 2009, di cui in questi giorni ricorre l'anniversario, che aveva messo in ginocchio l'Abruzzo e L'Aquila in particolare.

La sentenza è arrivata circa 8 anni dopo la citazione della Procura regionale della Corte dei Conti e l'assoluzione, in realtà, risale al 31 marzo ma è stata riportata in luce da il Messaggero che, ricordando le varie fasi della vicenda, ha sottolineato le lungaggini del procedimento finito in nulla a carico di Bertolaso.

Gasparri: "Bertolaso risorsa della Repubblica"

“Ci sono voluti otto anni per riconfermare che Bertolaso è una risorsa per la Repubblica e non un problema. Mi riferisco alla decisione della Corte dei Conti che ammette che l'operato di Bertolaso in occasione del G8 dell'Aquila fu pienamente conforme alle leggi. Quanto tempo ci vorrà ancora per scoprire che Bertolaso anche oggi può essere una risorsa per le istituzioni, mi riferisco alla guida di una grande città?”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia.