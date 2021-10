Galli non si presenta all’ultima riunione, concorsopoli brucia... ESCLUSIVO

Il professor Massimo Galli, infettivologo-superstar di grande popolarità, fama televisiva e re dei talk show pandemici, non si è presentato all'ultima riunione del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche del Sacco, prima di lasciare l’incarico e andarsene in pensione.

Niente saluto a colleghi e allievi. E' un brutto momento per lui. Niente discorsi d'addio? Niente baci e abbracci? Niente pasticcini? L'inchiesta della Procura di Milano sui concorsi truccati, in cui è stato coinvolto pesantemente, brucia. E allora solo un freddo e succinto commiato inviato via mail a un drappello di un centinaio di colleghi.

“Cari Colleghi – si legge - oggi è convocata l’ultima riunione di Dipartimento a cui avrei avuto titolo a partecipare prima della pensione. Per molti motivi preferisco salutarvi in una riunione futura, anche non ufficiale. Un cordiale saluto a tutti”.





LEGGI ANCHE:

Galli nel pollaio, da superstar della tv pandemica a concorsopoli

Concorsi truccati, Galli: "Ti sto mandando i temi, rispondi che vanno bene"