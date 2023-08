Uk, caos voli per un guasto informatico: ritardi enormi su tutte le linee

Gb, un guasto ai sistemi di controllo aerei blocca il Paese

Un "problema tecnico" ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito. Lo ha comunicato l'autorità britannica per il traffico aereo (Nats) che ha detto di aver "applicato restrizioni al flusso di traffico per mantenere la sicurezza". Lo riferisce la Bbc, secondo cui molte compagnie aeree hanno avvertito i passeggeri sui ritardi che si stanno accumulando tra cui Ryanair, EasyJet, Loganair e Aer Lingus. L'autorità europea per il traffico aereo Eurocontrol ha avvertito di ritardi “molto elevati”, che stanno creando il caos in uno dei giorni più trafficati dell’anno, e potrebbe durare giorni, scrive il Daily Mail.

"Gli ingegneri stanno lavorando per trovare e riparare il guasto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare", ha comunicato la Nats senza fornire ulteriori informazioni sulle cause del problema e sui tempi necessari alla sua risoluzione.

Secondo le ultime stime, infatti, il 78% dei voli da Heathrow è in ritardo, così come il 74% di quelli da Gatwick, l'81% da Manchester e l'86% da Bristol. Per quanto riguarda invece i voli cancellati, 232 sono quelli soppressi in partenza dal Regno Unito, mentre 271 quelli in arrivo. Peraltro, i disagi – come intuibile – stanno avendo ripercussioni in tutta Europa.