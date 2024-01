Gemelline nascono a Capodanno, ma vengono registrate in due anni diversi

Croazia, nascono due gemelle a un minuto di distanza a cavallo tra 2023 e 2024

Due gemelle nate in due anni diversi. E' successo a Spalato, in Croazia, dove mamma Hana Grani ha dato alla luce la prima delle sue bambine il 31 dicembre alle 23:59 e l'altra appena un minuto dopo, quanto basta però perchè fossero divise anagraficamente da un anno. Ebbene, per quanto possa suonare paradossale, sui documenti di nascita delle due piccole saranno riportati 2023 per la prima e 2024 per la seconda.

"Una situazione davvero insolita”, ha commentato il dottor Damir Roj che ha assistito il parto, lo riporta Repubblica. "Abbiamo già avuto situazioni in cui due gemelli sono nati prima e dopo la mezzanotte e quindi in due giorni differenti ma non avevamo mai sperimentato due gemelli nati in due anni diversi” ha aggiunto il primario del reparto di ostetricia del policlinico di Spalato annunciando l’insolito evento.

“Sarà una bella situazione in famiglia dove una ragazza festeggerà il suo compleanno nell'anno vecchio, e l'altra nel nuovo anno, e le sorelle gemelle avranno anni diversi, una nel 2023 e l'altra nel 2024” ha concluso il medico croato.