Genitori separati, sorelle si rifiutano di vedere il padre e il giudice le toglie alla mamma

Sorelle si rifiutano di vedere il padre (separato dalla madre) e il giudice le toglie dalla donna mettendole in una comunità: lo ha deciso il tribunale di Pisa secondo le due ragazze di 16 e 12 anni, sarebbero state condizionate dalla mamma “malevola” e “ostativa” al rapporto delle figlie col papà. La storia la racconta oggi l’edizione torinese de la Repubblica, che spiega come secondo la consulente la madre ha demonizzato agli occhi delle figlie ogni riferimento al paterno. E ha “assunto un ruolo ostruzionistico nel mantenimento dei rapporti con la figura paterna”. Per questo ha mandato le due sorelle in comunità. Ma non a Torino, dove risiede la madre. Bensì in Toscana. E ha condannato la madre a risarcirle di duemila euro ciascuna per non aver accettato di partecipare a un percorso di coordinamento genitoriale.