Genova, l'Anac boccia la Diga Foranea: "Appalto irregolare, rischio sui costi"

I rilievi dell'Anac contro la diga foranea di Genova, uno dei grandi progetti del Pnrr

L'appalto da 950 milioni per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova è stata irregolare. Ne è convinta l'Anac. Secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, "le risposte del Commissario straordinario all ’opera, l’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini, non hanno convinto l’Autorità anticorruzione.

Come spiega il Fatto, "l’assegnazione della maxi opera era già stata annullata dal Tar (ma senza poterla riaffidare a causa dello stop imposto dalle norme del Pnrr) e poco dopo finita anche nel mirino della Procura di Genova, con trasmissione degli atti alla Procura europea". Prosegue il quotidiano diretto da Marco Travaglio: "La diga, oltre a essere opera speciale Pnrr, fu inserita infatti fra gli interventi portuali che il commissario per la ricostruzione del Morandi, Marco Bucci, può effettuare con i poteri usati per il ponte e noti come “modello Genova”(in sostanza in deroga a quasi tutte le leggi). Una scelta, dice Anac, del duo Bucci-Signorini ma non del legislatore, “e dunque sindacabile", si legge sul Fatto.

Sempre secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, "il rischio è che i sovra-costi di varianti sostanziali ricadano sulla parte pubblica". Ora c'è tempo altri 30 giorni per una replica ai rilievi dell'Anac.