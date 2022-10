Genova, accoltella e uccide il padre per la tv troppo alta

Genova, un figlio con problemi psichiatrici ha accoltellato e ucciso il padre, perché teneva il volume alto della televisione

Il fatto è accaduto a Genova e a scatenare la furia di Claudio Evangelista, questo è il nome dell'omicida, contro il padre Francesco sarebbe stato il volume troppo alto della tv. L'uomo era seguito dai Servizi di salute mentale, ha preso un coltello da cucina e si è accanito sul padre.

Al momento dell'arresto, il 42enne non avrebbe detto nulla. Sono state ascoltate dagli inquirenti la sorella e la madre, che confemano che all'origine del gesto ci sarebbe stato il volume della televisione che il padre dell'uomo stava guardando in soggiorno.

La figlia della vittima avrebbe provato a difendere il padre, ma il fratello l'avrebbe spintonata e avrebbe colpito l'anziano con una coltellata al cuore. Gli investigatori della mobile, coordinati dal pm Paola Calleri, hanno trovato il coltello accanto al corpo, in soggiorno. In casa c'era anche la madre dell'omicida mentre la madre preparava la cena. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero stati in precedenza episodi simili segnalati alla polizia. Claudio Evangelista era seguito perché era depresso, si era lamentato di non riuscire a riposare in camera sua, poi ha ucciso.