Addio a Sofia Sacchitelli, muore l'icona delle malattie rare

Sofia Sacchitelli è morta, ecco chi era

La studentessa di medicina Sofia Sacchitelli è morta a Genova la notte scorsa. La ragazza era diventata tristemente famosa perchè colpita da angiosarcoma, un tumore al cuore. Alla notizia, la giovane aveva deciso di dedicare i suoi ultimi mesi di vita per sensibilizzare gli altri e per farlo, forse la modalità comunicativa più popolare e inclusiva: i social.

Su Instagram, infatti, Sofia ha iniziato a raccontare la sua storia, per diffondere informazioni sulle malattie rare, di cui lei stessa era vittima, e sensibilizzare gli altri sull’importanza della ricerca medico-scientifica. Fin dall’inizio, il suo desiderio era far forza “a tutte le persone e le famiglie che si sono sentite spaventate, abbandonate e sconfortate al momento della diagnosi, come è capitato a noi” e sostenere gli studi della ricerca sugli angiosarcomi, affinché “nessuno riceva mai più una sentenza di morte come è capitato a me e a tutte le persone che hanno lottato contro la stessa malattia”. Questa tipologia di tumore è così rara da colpire ogni anno non più di 2-3 persone per milione di abitanti e che, disgraziatamente, non lascia alcun barlume di speranza.