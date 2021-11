Germania, Dio con l'asterisco. Via l'identità di genere, la Chiesa s'infuria

Il politically correct tocca anche Dio. I giovani cattolici in Germania hanno provato a opacizzare le desinenze maschili e femminili. Proponendo di scrivere la parola Dio accompagnata da un asterisco finale per renderla neutra. La comunità più progressista e democratica della Chiesa tedesca - si legge sul Messaggero - ha preso questa iniziativa, ma l'idea non è affatto piaciuta alla conferenza episcopale, che ha rigettato la proposta in maniera perentoria. I vescovi non sono riusciti a restare silenti.

Solitamente tolleranti nei dibattiti diocesani, persino in quelli più estremi (tipo se non sarebbe meglio avere una Papessa) stavolta - prosegue il Messaggero - non ci hanno pensato due volte a reagire. "Il dibattito teologico sulla questione non è rilevante in questo momento. Abbiamo ben altri problemi da affrontare nella Chiesa" ha tagliato corto il portavoce della conferenza, Matthias Kopp, aggiungendo che Dio è più del sole, della luna e delle stelle. Quindi, ha aggiunto, «non possiamo afferrare Dio. Non possiamo descrivere Dio a parole».