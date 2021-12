Ghislaine Maxwell processo, "nella villa di Epstein un sex toy a due teste"

Ghislaine Maxwell processo, la testimonianza dell'ex governante Juan Alessi direttore della villa di Epstein dal 1990 al 2002: tra i suoi compiti c'era quello di pulire la sala massaggi

E' in corso a New York il processo su Ghislaine Maxwell, la socialite vicina a Epstein, accusata per traffico sessuale di minori. Sul banco dei testimoni è stato il turno dell'ex governante di villa Epstein, il 72enne Juan Alessi, riporta il Daily Mail, che ha lavorato nella casa di Palm Beach dal 1990 aldicembre del 2002, alla direzione della casa. Alessi ha raccontato che tra i suoi compiti c'era quello di ripulire la sala massaggi del finanziere, condannato per traffici sessuali e molestie, trovato morto nella sua cella al Metropolitan Correctional Center nel 2019.

Alessi interpellato dal procuratore Maurene Comey sullo stato dei luoghi ha riferito di aver trovato durante un turno di pulizie "un grande dildo", un sex toy "con due teste". Con dei guanti, dopo averlo pulito Alessi ha raccontanto di averlo riposto "nell’armadio della signora Maxwell nel suo bagno".

L'ex governante di villa Epstein: "Nastri pornografici e un costume di pelle nera"

Alessi ha inoltre raccontato di aver visto "nastri pornografici e un costume di pelle nera" nello stesso cestino nel quale aveva conservato il sex toys trovato nella sala massaggi. Alessi ha riferito inoltre di altri sex toys, uno simile a un "cuscino" e l'altro a "un braccio" con una estremità vibrante in gomma.

Il ruolo dell'ex governante, ha testimoniato Alessi, doveva essere curare la casa alla stregua di un hotel di lusso all'arrivo di Epstein, e sistemare banconate da 100 dollari in ogni auto auto, oltre a una serie di compiti da svolgere su ordine di Maxwell ed Epstein, nel rispetto di una serie di regole tra le quali mantenere stretto riserbo sul visto e sentito: "Dovevo essere cieco e sordo per non dire nulla".

"Incontrai Maxwell nel 1991. Prese il sopravvento della casa"

Poi l'incontro con Maxwell nel 1991. "Dal giorno in cui è entrata in casa prese subito il sopravvento. Mi ha detto che sarebbe stata la padrona di casa. Mi ha anche detto che era responsabile di altre proprietà di Epstein". Maxwell era con Epstein durante le sue visite alla proprietà "il 95% delle volte" ha raccontato Alessi, definendola la compagna del finanziere. L'ex governante ha anche ricordato di due giovani, sembravano entrambe minorenni, che ha identificato come Jane, prima testimone del processo e Virginia Roberts, che ha accusato il terzogenito della regina Elisabetta, il principe Andrea, di abuso sessuale.

