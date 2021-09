Giannelli (Ass. Presidi): "DAD inevitabile, se si torna in quarantena"

Il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli sul ritorno a scuola: “Do un bel 9 al rientro in classe di oggi, ma in caso di quarantena la DAD sarà inevitabile"

“Do un bel 9 al rientro in classe di oggi, ci lasciamo un margine di perfettibilità ma tra gli impegni dei colleghi e gli sforzi profusi dal ministero è stata una buona giornata. L’introduzione del green pass è una misura intermedia, ma è una soluzione di compromesso grazie alla quale si può vivere in sicurezza”. Ha detto a Sky TG24 il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ospite di "Timeline".

TORNARE ALLA DAD SARA' INEVITABILE SE LA CLASSE ANDRA' IN QUARANTENA

“Se riscontriamo un alunno positivo il protocollo prevede che la classe venga messa in quarantena per 7 giorni per i vaccinati e per 10 per i non vaccinati". E in quel periodo “è inevitabile il ritorno alla dad in questo periodo. Rispetto all’anno scorso abbiamo la quarantena più corta per i vaccinati”.

L'USO DELLE MASCHERINE HA FATTO LA DIFFERENZA

“Il rischio zero non esiste. Nelle scuole italiane le mascherine sono state tenute sempre e questo ha fatto la differenza rispetto a qualche realtà estera. Gli alunni sono convinti dell'utilità di questi dispositivi, ne farebbero volentieri a meno ma sono più disciplinati di noi adulti”, ha concluso il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli.