Gigi D'Alessio, nel video una donna con l'amante. Sony dovrà risarcirla

Donna ripresa con l'amante in un video di Gigi D'Alessio: Sony dovrà risarcirla

Sony dovrà risarcire una donna originaria di Benevento. Una vicenda nella quale al centro c'è un video di Gigi D'Alessio, relativo a una delle sue tante canzoni di successo. In qul video, prodotto appunto dall'etichetta discografica della Sony, una donna di Benevento fu ripresa a passeggio di notte in una strada di Napoli, mano nella mano con un uomo che non è suo marito.

Come riporta il Corriere della Sera, la prima sezione civile della Cassazione ha dato ragione alla donna e "condannato la multinazionale giapponese al pagamento di settemila euro di spese processuali da liquidare alla controparte. A ricorrere alla Suprema Corte era stata proprio la Sony, dopo una sentenza sfavorevole emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. In primo grado si era invece pronunciato il Tribunale di Benevento, al quale la signora si era rivolta dopo aver scoperto di essere finita suo malgrado nel videoclip — poi distribuito da Tv Sorrisi e Canzoni — in cui Gigi D’Alessio interpretava il brano Oi nenna nè. La donna riteneva di essere stata danneggiata perché quelle riprese rendevano pubblica la sua relazione extraconiugale e inoltre lamentava che la sua immagine era stata utilizzata senza che le venisse corrisposto alcun compenso". Secondo la Sony, uno sguardo fugace di qualche secondo in camera da parte della donna avrebbe signficato tacito consenso. Tesi respinta dai giudici.