Giorgia Meloni è discendente di Gramsci e Enrico Letta: la clamorosa scoperta

Meloni, Gramsci e Letta: una parentela insospettabile

Che cosa potrebbero mai avere in comune la premier Giorgia Meloni, il filosofo Antonio Gramsci e l'ex leader del PD Enrico Letta? No, non si tratta di politica ma di un'affascinante soap opera genealogica, un vero e proprio "Beautiful" di parentele politiche. Pare che queste tre notevoli figure del panorama italiano condividano una bella fetta di DNA. Un giallo genealogico che è stato portato alla luce dall'analista politico di Youtrend, Alessio Vernetti, che ha trasformato l'hobby per la genealogia in una scoperta più che sorprendente.

Partendo da una vecchia puntata di "In Onda" su La7, dove Concita De Gregorio aveva indagato sulla discendenza di Enrico Letta dal primo segretario del Partito Comunista, Antonio Gramsci, il filo genealogico si è svelato sempre più intricato. Letta aveva rivelato che sua nonna materna, Elsa Bazzoni, era cognata di Franco Paulesu, zio di Antonio Gramsci. Il capolavoro genealogico di Vernetti inizia con una nota ironica: "E così inizia la saga delle parentele politiche italiane, tra matrimoni, cognate e zii famosi." Risalendo l'albero genealogico, Vernetti ha scoperto che la nonna di Gramsci aveva contratto matrimonio in prime nozze con il fratello di una bisarcavola di Meloni, ossia la nonna della sua bisnonna. Un intreccio di parentele che sembra scritto per un romanzo di mistero.

Ma il colpo di scena non si ferma qui. Sia Gramsci che Meloni risultano essere imparentati alla lontana anche con il sempre affabile Enrico Letta. Vernetti ha ricostruito questa connessione attraverso un intricato labirinto genealogico, dimostrando che le strade dei loro antenati si sono incrociate in modi inaspettati. Il nonno paterno di Giorgia Meloni, Nino Meloni, diventa un personaggio chiave in questa narrazione. Originario di Ghilarza, lo stesso paese sardo dove è cresciuto Gramsci, Nino sembra essere al centro di questa trama genealogica. Vernetti, armato di tenacia e risorse come l'Archivio di Stato di Oristano, ha ricostruito l'albero genealogico delle famiglie, creando una mappa che sembra dipingere un'immagine sorprendente di connessioni familiari.

Vernetti stesso sottolinea che, nonostante le scoperte interessanti, la parentela tra Meloni e Gramsci è acquisita e non basata su un legame di sangue diretto. È come se il destino politico avesse intrecciato queste figure in un nodo familiare solo apparentemente casuale. Resta da chiedersi quali altri segreti genealogici ci riserverà il palcoscenico politico italiano.