Governo, l'elogio di Letta al New York Times: "Meloni migliore del previsto"

Governo: Letta al Nyt, Meloni e' stata migliore del previsto

Giorgia Meloni e' stata "migliore di quanto ci aspettassimo" sulle questioni economiche e finanziarie. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, secondo quanto riporta il New York Times. Letta, continua il quotidiano statunitense, ha affermato che la Meloni ha abbandonato l'aggressivita' chiaramente dichiarata nei confronti dell'Unione Europea, decidendo di "seguire le regole" ed evitando di "commettere errori". Per Letta, "la realta' e' che lei e' forte. E' in piena luna di miele, senza un'alternativa all'interno della maggioranza e con l'opposizione divisa".

Non si tratta tuttavia di un endorsement, anche perche' Letta, "come altri critici del governo, sottolinea come ci sia molto da preoccuparsi anche su questioni come l'immigrazione, la giustizia e i diritti degli omosessuali e dell'aborto, anche se ha riconosciuto che in questi settori "finora non e' stato fatto nulla di spettacolare, nulla di drammatico", ricorda il New York Times.