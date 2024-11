Giudice di Catania non convalida il trattenimento di un migrante: “L’Egitto non è un Paese sicuro”. Nuovo scontro governo-magistratura

Giudice di Catania non convalida il trattenimento di un migrante: "L’Egitto non è un Paese sicuro

Il Tribunale di Catania ha emesso un provvedimento che non convalida il trattenimento di un migrante egiziano disposto dal questore di Ragusa. Quest'ultimo, giunto a Pozzallo, aveva richiesto lo status di rifugiato.

Una lista di paesi sicuri 'non esime il giudice all'obbligo di una verifica della compatibilità' di tale 'designazione con il diritto dell'Unione europea' e 'in Egitto ci sono gravi violazioni dei diritti umani' che 'investono le libertà di un ordinamento democratico'", scrive il tribunale. Questa è la prima decisione del genere dopo l'adozione del decreto legge sui paesi sicuri, come osserva l'avvocata del migrante, Rosa Emanuela Lo Faro.

L'Egitto figura tra i 19 paesi che il recente decreto del governo Meloni classifica come "sicuri", il che teoricamente faciliterebbe l'espulsione immediata del migrante senza necessità di valutare la sua richiesta di protezione.

Tuttavia, questa disposizione è stata messa in discussione anche da un recente provvedimento del tribunale di Bologna, che segnala come tale norma contrasti con una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e con una direttiva comunitaria. Secondo queste ultime, un paese può essere considerato sicuro solamente se garantisce l'assenza di rischi di violazioni dei diritti per tutte le categorie di cittadini, senza alcuna eccezione.

I giudici di Catania, unendosi a quelli di Bologna, hanno ritenuto il decreto sui migranti inapplicabile. Nel frattempo, la nave Libra della Guardia Costiera è approdata a Lampedusa, dove ha già iniziato il trasbordo di alcuni migranti.

La Libra è designata per trasferire i migranti nei centri in Albania, a condizione che questi siano maschi, maggiorenni e non appartengano a categorie vulnerabili. Al momento, si segnalano ulteriori avvistamenti di migranti, con previsioni di nuovi arrivi nei prossimi giorni, favoriti dalle buone condizioni marine.