Giulia Cecchettin, la rabbia della sorella: "È stato il vostro bravo ragazzo"

Omicidio Cecchettin, dalla famiglia agli utenti social: la rete si mobilita per ricordare Giulia. Il dolore e la rabbia tra post e immagini

Dolore e lacrime, ma anche rabbia e frustrazione: il mondo del web si mobilita per ricordare Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa lo scorso sabato insieme all'ex ragazzo (ancora in fuga) e trovata morta oggi in Friuli. A postare sui social il primo post, dalla cerchia familiare, è stata la sorella Elena. Sul profilo Instagram ha voluto ricordare Giulia pubblicando una foto in bianco e nero accompagnata dalla scritta: "Rest in power, i love you".







Poco dopo però, tramite diverse stories, non è riuscita a nascondere quel velo di rabbia nei confronti dell'ex ragazzo di Giulia, dipinto da tutti come un "bravo ragazzo". "Quello di Filippo era un comportamento ossessivo. Voleva essere sempre dov'era lei. Al mio compleanno avevamo deciso di passare un giorno per stare insieme io, mio fratello e Giulia. Lui invece voleva unirsi a noi", aveva dichiarato Elena, solo ieri, a Canale 5.

Ma l'angoscia non s'arresta. "Per te bruceremo tutto", scrive ancora Elena. "Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima". Per giorni la famiglia e gli amici di Filippo hanno parlato di lui come di un "bravo ragazzo", sostenendo (ma anche ammettendo) che l'ex fidanzato di Giulia non accettasse la fine di quella relazione. Quel "bravo ragazzo" si unisce allora a tutti gli altri che si sono macchiati le mani con il sangue delle loro mogli o compagne. "È stato il vostro bravo ragazzo", recita un'altra storia condivisa da Elena. Frasi che sulla rete si moltiplicano, come a fare eco al dolore della sorella di Giulia e della sua famiglia.

Quello che non ha avuto

la piccola Giulia Cecchettin "rispetto e amore vero" da chi con

l'inganno l'ha tradita fino

al punto da togliergli la vita

perché probabilmente lei aveva capito che la persona che le stava vicino era "malata".

Un'altro angelo è volato

in cielo. 🙏🌹🌹🌹 pic.twitter.com/xJZVwR0sra — Vanna Martinelli (@vanna_marti) November 18, 2023

Il dramma è che lo sapevamo già, anche questa volta.



Addio, Giulia Cecchettin. pic.twitter.com/oEZHuoLGEi — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) November 18, 2023