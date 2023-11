Giulia, scende in campo anche Spalletti: "Basta con questi codardi di merda"

Luciano Spalletti commenta il caso Giulia Cecchettin. L'appello alle donne

La morte di Giulia Cecchettin, il cui corpo è stato rinvenuto sabato scorso nel lago di Barcis a Pordenone, ha toccato l'intera nazione, che per una settimana intera era rimasta con il fiato sospeso nella speranza di poter assistere a un epilogo diverso. Tra politici e volti del mondo dello spettaccolo che hanno commentato il caso, anche Luciano Spalletti, ct della Nazionale Italiana, che è intervenuto sulla vicenda per far sentire la sua voce e lanciare un appello a tutte le donne.

"Non ne possiamo più di questi codardi di merda travestiti da principi azzurri, dobbiamo aiutare le donne a prendere le distanze da chiunque pretenda di possedere la loro libertà". Così Spalletti ha parlato ai microfoni di Raisport di Alessandro Antinelli, intervenendo sul femminicidio della 22enne.

A poche ore dal match cruciale con l'Ucraina, determinante per garantire la partecipazione dell'Italia a Euro 2024, il commissario tecnico ha dedicato un breve istante per commemorare Giulia e lanciare un appello importante, schierandosi inequivocabilmente contro la violenza sulle donne. Più di una volta Spalletti ha dimostrato una profonda sensibilità verso tali problematiche, ed in questo caso il ct dell'Italia ha espresso in modo chiaro e deciso la sua condanna per il tragico omicidio di Giulia Cecchettin.