Giustizia, mancano oltre 1600 magistrati. E i processi in Italia si fermano

Nei tribunali italiani mancano oltre 1600 magistrati e i tribunali sospendono i processi

I numeri sono sconfortanti. Secondo quanto scrive oggi Repubblica, nel sistema giudiziario italiano mancano 1.617 magistrati su 10.558 in organico, "con un 15,32% in meno che pesa come un macigno sui processi italiani. E buchi ci sono pure nel personale amministrativo". Repubblica passa in rassegna i buchi nelle principali sedi giudizirie italiane. "Eccoci a Torino dove invece di 163 giudici ce ne sono 121. Neppure effettivi perché falcidiati dalla prossima pensione o da altri incarichi". Spostandosi a est, "un meno 26% nell’organico delle cancellerie del tribunale blocca i fascicoli a Milano. Tra poco altri 36 dipendenti andranno in pensione".

E che accade? Lo spiega Repubblica: "Le udienze crescono, 196 processi collegiali inviati dai gup nel 2018, 256 nel 2019, 361 nel 2021, 197 fino al 31 luglio. Leggi come il Codice rosso pesano, con un più 30,5% nel 2019, 44% nel 2021 e siamo già al 47,21% a luglio. Indagini più rapide sì, ma processi più lenti", citando i dati di Torino. A Firenze, in tribunale, "i sindacati assicurano che manca il 30% del personale" spiega sempre Repubblica, che avvisa: "Allarmante anche la scopertura del 33% all’ufficio di sorveglianza".