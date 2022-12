Google, le ricerche più "calde" degli italiani nel 2022

Cosa hanno cercato gli italiani su Internet nel 2022?

Google, il motore di ricerca più usato al mondo, attraverso Google Trends, lo strumento che raccoglie le ricerche fatte dalle persone ogni giorno, ha pubblicato “Un Anno di Ricerche 2022” con la classifica delle parole più cercate dagli italiani durante l’anno che si sta per chiudere.

Dall’Ucraina all’aumento della benzina fino alla Regina Elisabetta: ripercorriamo insieme le classifiche, per scoprire quali sono le parole e le espressioni più “googolate” in Italia nel 2022.

La top 10 delle parole più cercate del 2022 in Italia

Ecco la top 10 delle parole più cercate su Google in Italia nel 2022:

Ucraina

Regina Elisabetta

Russia Ucraina

Australian Open

Elezioni 2022

Putin

Piero Angela

Drusilla

Italia Macedonia

Blanco

Non sorprendono le parole Ucraina e Russia-Ucraina, uno degli eventi del 2022 che ci ha sconvolti di più. Non sorprende nemmeno la ricerca sulla“Regina Elisabetta”, venuta a mancare l’ 8 settembre 2022.

Seguono la manifestazione sportiva Australian Open, le elezioni politiche 2022, che hanno visto l’insediarsi del primo governo nella storia d’Italia guidato da una donna, Giorgia Meloni.

Poi Putin, la scomparsa di Piero Angela, il padre della tv della divulgazione scientifica e culturale, venuto a mancare il 13 agosto 2022, il cantante Blanco, vincitore insieme a Mahmood di Sanremo 2022 e secondo all’ Eurovision Song Contest andato in onda su Rai 1.

Ancora, segue la disfatta sportiva Italia-Macedonia e Drusilla Foer, che ha condotto Sanremo insieme ad Amadeus ed è il nome italiano più cliccato, addirittura secondo solo a Vladimir Putin.

I personaggi più cercati su Google nel 2022

Dalle parole ai personaggi che hanno dominato le ricerche su Google negli ultimi 12 mesi:

Putin

Drusilla

Blanco

Sinner

Vlahovic

Djokovic

Berrettini

Dybala

Marco Bellavia

Ornella Muti

C’è lo spettro della guerra anche in cima alla lista dei personaggi dell’anno: Putin è il più cercato, seguito da Drusilla Foer e dal cantante Blanco.

Seguono i protagonisti sportivi (dal calcio al tennis), con Vlahovic, Djokovic, Berrettini e Dybala e poi Marco Bellavia e Ornella Muti. Marco Bellavia è anche il concorrente più cercato della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Gli addii del 2022

Un’altra classifica è invece dedicata alle persone molto cercate su Google perché scomparse nel corso dell’anno.

Regina Elisabetta

Piero Angela

Mino Raiola

David Sassoli

Monica Vitti

Manuel Vallicella

Catherine Spaak

Anne Heche

Olivia Newton John

Ray Liotta

Tra i grandi personaggi scomparsi nel 2022 spiccano la Regina Elisabetta (che è al primo posto di questa classifica anche a livello mondiale), Piero Angela, il più noto e apprezzato divulgatore scientifico italiano e Mino Raiola, procuratore sportivo morto a fine aprile 2022 la cui morte era stata erroneamente annunciata dai giornali anche qualche giorno prima del decesso effettivo, per poi essere smentita.

Presenti in classifica il giornalista David Sassoli e l’indimenticabile Monica Vitti, ma anche l’ex Uomini e Donne Manuel Vallicella e Catherine Spaak.

I perché del 2022

Su Google si cercano spesso anche le risposte ad alcuni “perché”. Ecco la classifica:

La Russia vuole invadere l’Ucraina

Pioli is on fire

Aumenta la benzina

Draghi si è dimesso

Il diesel costa più della benzina

Totti e Ilary si separano

Mezza dose moderna

Elettra e Ginevra hanno litigato

Lilli Gruber non è a otto e mezzo

Dybala lascia la Juve

“Perché la Russia vuole invadere l’Ucraina”, “Perché Draghi si è dimesso”, rispettivamente al 1° e al 4° posto della classifica, riflettono la necessita di capire meglio i grandi fatti del mondo per sapere di più.

I grandi perché del 2022 mostrano anche le preoccupazioni per le ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone (“Perché aumenta la benzina”, “Perché il diesel costa più della benzina”), ma anche la curiosità per espressioni come “Pioli is on fire” (relativo al coro per l’allenatore del Milan Stefano Pioli sulla base della canzone Freed from desire usata negli stadi) e per vari pettegolezzi (“Perché Totti e Ilary si separano” “Perchè Elettra e Ginevra hanno litigato”).

Un riferimento al Covid compare al settimo posto di questa classifica, con la domanda “Perché mezza dose moderna”.

Come fare? I tutorial più cercati su Google nel 2022

C’è anche una classifica dei tutorial per chiedere istruzioni su come fare qualcosa. Ecco cosa gli italiani hanno cercato di più su Google usando “Come fare…”:

il tampone rapido

i sondaggi su WhatsApp

il tampone a casa

il passaporto

domanda assegno unico

domanda bonus 200 euro

tampone molecolare

ISEE 2022

aggiornamento iOS 16

le pesche sciroppate

In testa svetta il tampone rapido relativo al Covid-19. La lista comprende anche altre 2 domande sui tamponi per rilevare il coronavirus, al 3° e al 7° posto.

Quattro domande riguardano invece delle procedure burocratiche e due, invece, l’uso degli smartphone (“Come fare i sondaggi su WhatsApp” e “Come fare aggiornamento iOS 16”).

In coda la cucina: “Come fare le pesche sciroppate”.

I significati più cercati dagli italiani nel 2022

Nella sezione “Cosa significa?” troviamo:

La Z sui carri armati russi

Orranza

Parlare in corsivo

Una tantum

No fly zone

Baiulo

Green pass rafforzato

Paraclito

Droppare Instagram

NATO

Al primo posto c’è di nuovo una domanda che riguarda l’invasione russa dell’Ucraina, “cosa significa la Z sui carri armati russi”.

Seguono “orranza”, una parola che compare nel ventiseiesimo canto dell’Inferno di Dante Alighieri e “Parlare in corsivo”, un modo di pronunciare le parole attribuito alle ragazze milanesi e reso famoso da una TikToker.

Molto ricercata anche la locuzione “una tantum”, che significa “una volta soltanto” e viene usata soprattutto in politica.

Segue “No fly zone”, ovvero un territorio entro il quale vige il divieto di sorvolo. Queste zone vengono di solito dichiarate in un contesto di controllo militare degli spazi aerei per delimitare una zona demilitarizzata del cielo.

La classifica comprende anche una voce religiosa e una voce dialettale: paraclito e baiulo. La prima è il termine con cui nel Vangelo secondo Giovanni si indica lo Spirito Santo, la seconda il termine con cui si chiamava il giudice nel Regno di Sicilia, che oggi è usato per indicare chi porta una insegna o una bandiera.

Gli italiani hanno cercato anche il significato di “Green pass rafforzato”, con cui si intendeva solo la Certificazione verde Covid-19 per vaccinazione o guarigione.

Riguardo alla domanda cosa significa “droppare Instagram”, droppare significa “lasciar cadere”: definizione che basta già a spiegare che vuol dire droppare una foto su Instagram e cioè pubblicarla, postarla e richiama la sfida a pubblicare la propria foto preferita dell’estate, trend che ha spopolato appunto nell’estate 2022.