Grida troppo quando fa sesso, il condomino lo avverte e sbotta: "Basta"

"Smettila di gridare quando fai sesso". Il vicino focoso ribatte: "Sei solo un rosicone" - FOTO

Botta e risposta piccante tra vicini. Una lite focosa, non tanto per i toni utilizzati, quanto per … l’oggetto. In un condominio italiano, infatti, è apparso un cartello singolare, con cui un abitante ha avvertito di "smettere di fare rumore" quando è a letto con la sua compagna.

Si sa, quando si parla di rapporti intimi, ognuno ha i propri gusti. C'è chi preferisce farlo in silenzio e chi si lascia andare alla passione, esternando a voce alta tutto il proprio piacere. Questa seconda categoria di persone può risultare fastidiosa per chi si trova a proprio agio nel silenzio.

Il destinatario dell'avviso ha risposto in maniera esilarante, e altrettanto focosa.