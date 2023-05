Grosseto, turista 50enne ricoverato dopo notte di sesso ma evita l'amputazione

Grosseto, buone notizie per il turista 50enne finito in ospedale dopo una maratona di sesso e droga. Non gli verrà amputato il pene

Da Grosseto arrivano novità in merito alla curiosa storia di un turista tedesco 50enne che l'11 maggio scorso è arrivato in gravi condizioni all'ospedale Misericordia. Pare che l'uomo sia stato costretto al ricovero dopo una maratona di sesso e droga durata quasi 24 ore insieme alla compagna. Si parla di metanfetamine, ectasy e altre sostanze stupefacenti.

Il turista è giunto in rianimazione in condizioni critiche e ha rischiato seriamente la morte a causa di uno shock settico o gangrena di Fournier, ovvero una necrosi profonda del tessuto dei genitali. I medici stavano valutando l'amputazione del pene ma il rischio pare sia stato scongiurato. L'uomo non rischia più di morire ma non potrà più avere rapporti sessuali. Al momento è ancora in rianimazione ma a breve dovrebbe cambiare reparto.