Cronache

Giovedì, 18 maggio 2023 Grosseto, maratona di sesso per 24 ore: 50enne ci rimette quasi le penne La coppia, in vacanza, aveva assunto massicce dosi di metanfetamine. Dopo quasi una settimana di ricovero, l'uomo rischia di non poter più avere un'erezione Di Redazione Cronache