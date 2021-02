LE IMITAZIONI DI CROZZA, TORNANO I CLASSICI: GRILLO, BERLUSCONI, ZINGARETTI E SALVINI

L'imprevedibile crisi politica italiana sta fornendo nuovo materiale per la satira e il comico genovese Maurizio Crozza ha sfruttato l'occasione per proporre vecchi e nuovi personaggi. Tornano in campo big come Silvio Berlusconi e Beppe Grillo, e tornano quindi le parodie di Crozza.