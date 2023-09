Grillo jr, a sorpresa in Aula la presunta vittima dello stupro e l'amica

Processo Grillo Jr, a sorpresa in aula la presunta vittima di stupro Silvia: "Ora devo davvero farmi forza"

Per la prima volta si è presentata oggi in aula a Tempio Pausania Silvia, studentessa italo-norvegese che ha puntato il dito contro il figlio di Beppe Grillo, Ciro e i suoi amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia per violenza sessuale di gruppo. Insieme a lei l’amica Roberta (entrambi i nomi sono di fantasia), che proprio oggi sarà interrogata. “Ora devo farmi davvero forza” ha detto Silvia al suo legale, Giulia Bongiorno, prima di entrare in Tribunale.

Dopo le udienze di oggi e domani per Roberta i giudici proseguiranno, appunto, con Silvia. Tre dei ragazzi (Corsiglia escluso) sono chiamati in causa con il reato di violenza sessuale di gruppo per aver scattato fotografie e girato un breve filmato in pose e atteggiamenti sessualmente espliciti accanto a Roberta che dormiva sul divano e che non si è accorta di nulla.

In aula però, riporta Repubblica, potrebbero sorgere delle contestazioni da parte dei difensori degli imputati: derivanti dall’assegnazione del giudice Marcella Pinna all’Ufficio Gip e di una sua eventuale sostituzione. D’altra parte, è la seconda volta che succede: si è già avuta la surroga di un altro componente del collegio giudicante, di Nicola Bonante trasferito al tribunale di Bari e sostituito da Alessandro Cossu. Gli avvocati (Andrea Vernazza, Gennaro Velle, Alessandro Vaccaro, Enrico Grillo ed Ernesto Monteverde del Foro di Genova; Mariano Mameli ed Antonella Cuccureddu del Foro di Sassari) vogliono (ri)chiedere al presidente Marco Contu la rilettura in udienza di tutti gli atti finora trattati e le deposizioni delle decine di testimoni già interrogati.

Al netto di colpi di scena, la studentessa milanese in quei giorni appena maggiorenne come la sua amica, dovrebbe riavvolgere il nastro della sua memoria e cristallizzare cosa ha già detto ai carabinieri della Compagnia Milano Duomo il 27 luglio del 2019, dieci giorni dopo la notte di sesso ed alcol in Costa Smeralda; poi ripetuto al procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ed alla sostituta Laura Bassani il 28 luglio del 2020.