Grillo jr, dietrofront Silvia: "Li ho lasciati fare, poi difficile fermarli"

Il caso Grillo jr e amici accusati di stupro di gruppo si complica. C'è una nuova ipotesi di reato, il "revenge porn". La diffusione via chat e internet di immagini e video a contenuto sessuale senza il consenso di chi in quelle immagini e in quei video è ripreso. Secondo l’accusa, qualcuno ha fatto circolare immagini scattate e girate in quella villa del fondatore del M5s Beppe Grillo, in cui c'erano due ragazze, Ciro e altri tre amici. Il fascicolo aperto è contro ignoti.

Lo sfogo di Silvia, la ragazza stuprata con un'amica norvegese, poche ore dopo i fatti. "Mi sono sentita super usata, - si legge sulla Verità - quasi solo per divertimento. Sto così male che voglio ricominciare da capo, ma per davvero, non so come fare, come si fa...". Poi le accuse all'altra amica Roberta che era lì con lei. "Era come se non le importasse di me, mi sono incazzata così tanto, e nella mia testa era come se mi dicessi, sì hai ragione, non merito niente. Qualunque cosa quei ragazzi mi hanno fatto probabilmente me lo merito. Ecco perchè ero come fuori di me e li ho lasciati fare, ma poi non ho potuto più controllare nulla, perchè non ho mai voluto che succedesse nulla e anche il modo in cui lo hanno fatto, non lo so, è stato terribile. A volte in discoteca esco di testa e poi finisco a letto con qualcuno".

Emerge anche - prosegue la Verità - il difficile rapporto con il suo corpo: "Quando non mangio vomito, vomito che mi lascerei morire di fame, quasi mi distruggo. Ho tutti questi lividi perchè non mi prendo cura di me. Non credo di essere depressa, o forse sì lo sono. Non so se è stata colpa mia quella sera, ma giuro che è stato difficile evitarlo. Non berrò più perchè perchè sono stufa di essere in uno stato super e di non capire perchè non riesco a prendermi cura di me stessa quando sono sobria, peggio ancora quando sono un po' ubriaca".