Grillo jr, un altro caso identico archiviato. "Nel video ragazze consenzienti"

Grillo jr, un altro caso identico archiviato. "Ragazze consenzienti"

Un caso identico a quello Grillo jr e amici è stato arichiato dalla stessa Procura che deve giudicare lo stupro di gruppo ai danni di una ragazza ad opera del figlio del garante del M5s e di altri tre. Stesso periodo e stesse dinamiche, due ragazze conosciute in discoteca e poi abusate in spiaggia in Costa Smeralda, ma questa volta il pm decide per l'archiviazione. "Vi è prova — si legge nella motivazione — che, appena arrivati in spiaggia, non si verificava quanto dichiarato dalle ragazze, ovvero che la situazione precipitava immediatamente con la svestizione delle vittime”. E ancora: “Entrambe le ragazze - riporta Repubblica - correvano in acqua autonomamente, senza essere costrette con la forza”; “vi è prova della partecipazione emotiva e fisica delle ragazze agli atti sessuali compiuti”; “il video dimostra che durante il culmine degli approcci sessuali in acqua non solo non si prodigavano per divincolarsi, ma apparivano condividere pacificamente gli approcci, ridendo e abbracciando i ragazzi”; “non appena una delle ragazze dimostrava di non apprezzare un determinato atto (Giulia intimava “basta”) i ragazzi desistevano e uscivano dall’acqua”.

Per le famiglie delle due ragazze, la ricostruzione del magistrato è un torto nei loro confronti. A raccogliere lo sfogo della madre di Giulia è stata l’AdnKronos. «Sono molto arrabbiata. Mia figlia da allora è sotto psicofarmaci, non esce più, soffre di depressione. Questi ragazzi non pagheranno mai per quello che hanno fatto. È un’inchiesta fotocopia all’altra, ma con due esiti diversi. Perché in un caso uno degli indagati si chiama Ciro Grillo e nell’altro no?».