Gucci, denuncia choc dell'erede:"Ho subito molestie sessuali dal mio patrigno"

Duro colpo per la celebre casa di moda Gucci, arriva una denuncia da parte dell'erede Alexandra Zarini: "Il mio patrigno ha abusato di me". Quando aveva circa 16 anni - si legge sul Giornale - la nonna le chiese se l’allora patrigno la stesse molestando: la nipote rispose di sì, e la donna le ha detto di mantenere il segreto. Gucci e Palombo "hanno cercato di evitare, a tutti i costi, quello che capivano sarebbe stato uno scandalo che avrebbe potuto offuscare il nome Gucci e potenzialmente costare loro milioni di dollari".

L'avvocato dell'accusato, contrattacca."Quando erano sposati lui e la moglie erano molto preoccupati per la salute mentale di Alexandra e hanno preso provvedimenti per affrontare la sua instabilità. I loro sforzi sono falliti, pare». Il legale potrebbe fare riferimento al noto uso di cocaina e crystal meth di Zarini, poi andata in un centro di disintossicazione a Tucson su sollecitazione della madre.

"Sono profondamente dispiaciuta per il dolore che Ruffalo ha causato ad Alexandra - ha dichiarato Patricia al Nyt - È imperdonabile, sono rimasta sconvolta quando lui mi ha rivelato tutto a Londra nel settembre 2007 e ho immediatamente avviato la procedura di divorzio". «Ma sono ugualmente devastata dalle accuse contro di me e sua nonna, completamente false», ha proseguito.