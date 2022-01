Guerra tra il principe e la bella Tanya: circonvenzione d'incapace e stalking

La storia tra il principe e la bielorussa Tanya tra denunce di stalking e regali super costosi

Guerra legale tra il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa e Tanya Yashenko. Il principe, 50 anni, ha denunciato la 35 enne bielorussa, giornalista, per circonvenzione di incapace. I due hanno avuto una relazione ma, secondo Bonanno, la donna avrebbe sfruttato le sue fragilità per ottenere soldi e beni (per un valore di oltre un milione). Ma, a sua volta, un anno fa la donna aveva denunciato il principe per stalking.

La vicenda è raccontata dal Corriere della Sera. La denuncia di Bonanno si basa sui "regali costosissimi, una Mercedes, i viaggi pagati dal nobile alla compagna e tutti i suoi familiari, per non parlare dei gioielli (anche un anello da 100 mila euro) ci sono spese più controverse già finite agli atti assieme ai pesanti insulti in chat di lei («Sei un fallito, un pezzente»), effettuate da Tanya con la carta di credito del principe". Continua il Corriere: "In totale, circa un milione di euro è la cifra di cui Tanya Yashenko ha beneficiato su elargizioni (quanto consapevoli lo dirà l’inchiesta) del principe".

La controdenuncia del principe si basa dunque sulla convizione che la bielorussa l'abbia raggirato "a causa della sua incapacità di discernere per troppo amore e una situazione personale complicata". Ma un anno fa Tanya aveva denunciato Bonanno per stalking. Ora, spiega il Corriere, il principe ha chiesto "«pubblicamente scusa alla mia compagna Tanya per le mie false dichiarazioni». Persone a lui vicine lo descrivono in uno stato di infantilismo, in cui sembra non rendersi conto della realtà, specie dopo la furiosa telefonata di Tanya dalla Bielorussia (dove si trova ancora a spese sue)". Lui le avrebbe detto: "Giuro che ti amo ancora".