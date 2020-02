Hanau, l’incubo nazista toglie il sonno alla Germania. Un decennio di stragi

HANAU-GERMANIA, STAMPA FRANCOFORTE: "L'ESTREMISMO DI DESTRA E' LA PRINCIPALE MINACCIA"

"E' essenziale rendersi finalmente conto che l'estremismo di destra è la minaccia più grave per le persone in questo Paese". E' quanto si legge in un editoriale pubblicato oggi dal 'Frankfurter Rundschau' dopo la strage di Hanau, attribuita ad un estremista di destra che ha agito per odio razziale. Hanau si trova alle porte di Francoforte. Il giornale sottolinea che "gli estremisti di destra sono sempre più rappresentati nei parlamenti del Paese e lavorano per danneggiare la democrazia".

Il 'Frankfurter Rundschau' cita a questo proposito il caso della Turingia, dove il candidato liberale Thomas Kemmerich è stato eletto governatore con i voti del partito Afd. Nell'editoriale si chiede alle autorità una maggiore attenzione nelle indagini sulle "reti di destra". "Ciò - prosegue - significa che i partiti democratici devono smettere di flirtare con l'Afd e concentrarsi sulla difesa della democrazia" e che "la società deve chiaramente opporsi al veleno del razzismo".

HANAU-GERMANIA, MIGLIAIA A VEGLIA PER VITTIME HANAU: CATENA UMANA A BERLINO

Migliaia di persone hanno partecipato ieri sera ad Hanau ad una veglia in memoria delle vittime della strage compiuta ieri sera in questa città. Altre centinaia di persone si sono tenute per mano attorno alla porta di Brandeburgo a Berlino, in una grande catena umana in segno di cordoglio. Domani è prevista una marcia contro l'estrema destra ad Hanau

HANAU-GERMANIA, BILD: DA ATTENTATORE RECLAMO CONTRO IGNOTI SERVIZI SEGRETI

L'attentatore di Hanau si era rivolto al procuratore generale federale tedesco Peter Frank nel novembre dello scorso anno per presentare una denuncia contro "un'ignota organizzazione di servizi segreti". Lo scrive la Bild, precisando che nella sua lettera Tobias Rathjen si era definito un "normale cittadino", che non collabora con i servizi segreti, né ha mai lavorato per un'organizzazione di intelligence ma dispone di informazioni in base alle quali "migliaia di cittadini tedeschi vengono sorvegliati da un servizio segreto". Nella stessa occasione l'uomo si sarebbe detto certo che "ci sono persone che sono in grado di leggere i pensieri di altri e pertanto in una qualche misura sono capaci di esercitare su di essi un controllo remoto".

HANAU-GERMANIA, HANAU: ARMA DELL'ATTACCO COMPRATA ONLINE

Tobias Rathjen ha ordinato online l'arma usata nella sparatoria a Hanau. Lo riferisce Redaktionsnetzwerk Deutschland, precisando che si tratta di una pistola Glock 17, di calibro 9 millimetri. Un'arma dello stesso tipo era stata usata dal responsabile della strage compiuta nel 2016 nel centro commerciale Olympia di Monaco. Rathjen possedeva altre due pistole, una SIG Sauer calibro 9 e una Walther 9 millimetri. La pistola SIG-Sauer era stata acquistata online legalmente nel 2014 assieme alla pistola usata ieri. Il presunto attentatore possedeva un porto d'armi dall'estate 2013. L'amministrazione del distretto Main-Kinzig di Gelnhausen aveva verificato la sua idoneità al porto di armi un anno fa.

HANAU-GERMANIA, STRAGE HANAU: TUTTI GLI ATTACCHI RAZZISTI E ANTISEMITI/SCHEDA

L'attacco di Hanau, attribuito ad un estremista di destra che ha agito per odio razziale è l'ultimo di una serie di attentati compiuti in Germania negli ultimi anni.

- 9 ottobre 2019: ad Halle un cittadino tedesco pesantemente armato cerca di fare irruzione nella sinagoga dove sono in corso le celebrazioni per lo Yom Kippur. Grazie al portone di ingresso sbarratosi evita un bagno di sangue ma l'uomo apre il fuoco contro due passanti, uccidendoli. Il responsabile confessa di essere un estremista di destra antisemita.

- 2 giugno 2019: a Ishta, Walter Lübcke, esponente politico dell'Assia, e membro della Cdu, viene assassinato nella sua abitazione. Il 15 giugno un sospetto, il 45enne Stephan Ernst viene arrestato. Ernst è noto per le sue idee di estrema destra e i suoi legami con il Partito nazionaldemocratico tedesco (NDP) e con il ramo locale del gruppo neonazista britannico Combat 18. L'omicidio di Luebcke - che si era sempre espresso a favore dell'apertura agli stranieri - viene classificato come assassinio politico.

- 22 luglio 2016: nell'Einkaufszentrum Olympia di Monaco un ragazzo di 18 anni, con doppia cittadinanza tedesca e iraniana apre il fuoco ed uccide 9 persone che si trovano all'interno del centro commerciale, quindi si toglie la vita. Il ragazzo, che aveva evidenti problemi psicologici, agisce per reazione agli atti di bullismo di cui è vittima, ispirandosi al modello della strage dell'estremista di destra Anders Breivik, compiuta a Utoya, in Norvegia. La data che sceglie per agire è quella del quinto anniversario di quei fatti.

- novembre 2011: a Eisenach si scopre a seguito di una rapina in banca l'esistenza della cellula terroristica Nsu, legata a 10 omicidi compiuti tra il 2000 e il 2007, e rimasti impuniti, perlopiù contro persone di origine turca o greca. Dei tre componenti il gruppo, Uwe Boehnhardt e Uwe Mundlos si suicidano. Beate Zschaepe viene processata e condannata all'ergastolo.

- 27 luglio 2000: a Duesseldorf: attacco dinamitardo contro un gruppo di migranti provenienti da Russia, Ucraina, Kazakistan e Azerbaijan nella Bahnhof Düsseldorf Wehrhahn. Dieci persone rimangono ferite, una donna incinta al quinto mese perde il bambino. Un sospetto con legami con la scena dell'estremismo di destra viene assolto nel 2018 per mancanza di prove. Il colpevole non è ancora stato trovato.

- 28 maggio 1993: a Solingen cinque donne e ragazze di una famiglia turca muoiono in un attacco incendiario contro la loro abitazione. Altre 14 persone, tra loro diversi bambini, che si trovano all'interno rimangono ferite, alcune gravemente. Quattro esponenti degli ambienti neonazisti vengono riconosciuti colpevoli di omicidio.

- 22 novembre 1992: a Moelln estremisti di destra appiccano il fuoco a due case abitate da famiglie turche nella cittadina dello Schleswig-Holstein. Due ragazze ed una donna di 51 anni muoiono, altre 9 rimangono gravemente ferite. L'attacco provoca numerose manifestazioni contro la zenofobia ed il radicalismo di destra nelle settimane successive. Uno dei responsabili è condannato all'ergastolo, il suo complice, più giovane, a 10 anni.