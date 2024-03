I Ferragnez oscurano per la prima volta il volto dei figli. Ecco perchè: rumor

I Ferragnez oscurano per la prima volta il volto dei figli. Ecco cosa si cela dietro la scelta

I post separati alla festa del piccolo Leo? Non è l'unica novità in casa Ferragnez in tema di comunicazione. A segnare una nuova svolta sono infatti le ultime immagini dei figli della coppia; foto che, per un cambio inedito di prospettiva, stanno diventando un vero e proprio caso sui social. Abituati a vedere aggiornamenti quotidiani sui piccoli Ferragnez, ripresi e immortalati da ogni angolazione possibile dal parto a oggi - i follower e non solo hanno notato un particolare che sembra essere l'indizio di una nuova strategia nella narrazione della vita della (ex) coppia: proprio in occasione della festa di Leone, entrambi i bambini forse per la prima volta appaiono solo ed esclusivamente in scatti che li riprendono di spalle. Nessun visino in primo piano, nessuna espressione visibile come al solito. Nulla di quanto si è sempre visto. Un inedito per l'influencer e l'artista che della vita dei piccoli avevano testimoniato almeno finora ogni minuto, attirando loro malgrado anche feroci critiche sul diritto alla privacy dei bimbi.

"Dopo averceli fatti vedere in ospedale sofferenti o vestiti interamente brandizzati dalla mamma, ora non li mostrano più in volto.Paura eh?", commentano intanto gli utenti su Twitter, notando che "Il vento è cambiato. I minori fotografati solo di spalle".

"Caro Fedez come ho scritto a tua moglie o che proteggere i figli come giustamente più volte hai esternato e condivido, la prima cosa è non fare foto o filmati dove si vede il loro volto quindi questa volta ti dico bravo", uno dei commenti di un follower all'artista, mentre c'è chi allarmato scrive a Ferragni: "Chiara su Tik tok dicono che pubblichi i bimbi girati di spalle perché ti hanno vietato di mettere le foto con il volto dei bambini. Spero di no, vi prego". Ma per molti su Twitter, il cambio di atteggiamento sarebbe un segnale di "una imminente separazione" e quindi della necessità di "essere inattaccabili su tutti i fronti, come di solito consigliano gli avvocati".