Annalisa: pioggia di Dischi di Platino per "Mon Amour" e "Sinceramente"

"Mon Amour" e "Sinceramente" continuano a mietere successi: i brani di Annalisa hanno rispettivamente conquistato il quinto e il secondo Disco di Platino. La cantante ligure quando aveva ricevuto il premio "Global Force" (nel corso del Billboard Women in Music Awards, che ogni anno riconosce le principali artiste che hanno lasciato il segno nella musica mondiale), aveva spiegato che "Mon Amour" è canzone di rivalsa contro tutte le discriminazioni, mentre "Sinceramente" è una lettera d'amore con un messaggio profondo, con cui "rivendico i miei sogni, le mie scelte di vita, i miei spazi, i miei obiettivi".

Doppio Platino, anche per "I p' me tu p' te" di Geolier (secondo nella kermesse canora) e "Che t'o dico a fa" di Angelina Mango che ha conquistato il successo al Festival. "Gelosa" di Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè è arrivato a quota cinque Platini.

"Rubami la notte" dei Pinguini Tattici Nucleari ne ne ha presi 4 e "Fiori di Chernobyl" di Mr.Rain sale a 3.

"Click Boom!" di Rose Villain arriva al primo disco di platino.

“Nei letti degli altri”, il nuovo album di Mahmood, è certificato 'Disco d'oro'

Disco d'oro per Mahmood che arriva dopo aver conquistato il 1° posto delle classifiche FIMI degli album e dei CD, vinili e musicassette più venduti della settimana.

Il disco, uscito su tutte le piattaforme lo scorso 16 febbraio, aveva già debuttato al #1 in FIMI nella settimana di uscita con solo le copie digitali. Dall’8 marzo è invece disponibile anche nei formati fisici che contiene tre nuovi brani e due collaborazioni eccezionali: “PERSONALE” con Geolier, “OVERDOSE” e “SEMPRE/JAMAIS” insieme alla cantante belga Angèle, accompagnato dal videoclip, girato a Genova, diretto e prodotto da Borotalco.tv. Il giorno della release, il brano è stato inserito nelle playlist New Music Friday di Spotify di tutta Europa.

“NEI LETTI DEGLI ALTRI” si è inoltre posizionato al #5 posto della Top Albums Debut Global di Spotify (del weekend 16-18 febbraio) e contiene al suo interno “TUTA GOLD”, il brano con cui MAHMOOD ha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Certificata DOPPIO DISCO DI PLATINO, la canzone conta oltre 90 milioni di stream globali su tutte le piattaforme ed ha mantenuto salda la #1 posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti per tre settimane di fila. Nella settimana di uscita ha debuttato nella Top 50 Global ed ha conquistato il #2 posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il #7 testo più cercato al mondo su Genius. Il videoclip - sempre diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv - è sempre più virale con oltre 35 milioni di views.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, MAHMOOD conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo. Il 2024 sarà per lui un anno anche all’insegna dei live, da aprile 2024 infatti si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’EUROPEAN TOUR, 17 date - prodotte da Friends & Partners - che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 e 18 maggio, entrambe sold out. Seguirà poi il SUMMER TOUR 2024, che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani. In autunno sarà infine la volta dei palazzetti: due date al Forum di Milano, il 21 (andato sold out in 24 ore) e 22 ottobre, il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli. Per i concerti di Milano nei palazzetti e al Fabrique sono già stati venduti 17 mila biglietti.

Mahmood, Angèle - SEMPRE / JAMAIS. Video



Mahmood tour, nuove date

21 ottobre 2024 - Milano, Forum di Milano SOLD OUT

22 ottobre 2024 - Milano, Forum di Milano

25 ottobre 2024 - Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2024 - Roma, Palazzo dello Sport

31 ottobre 2024 - Napoli, Palapartenope

Mahmood calendario 'Summer Tour 2024' (in aggiornamento)

19 luglio 2024 - Bologna - Sequoie Music Park - Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 - Cervere (CN) - Anima Festival - Anfiteatro dell’Anima

27 luglio 2024 - Benevento - Arena Musa

12 agosto 2024 - Lignano Sabbiadoro (UD) - Sunset Festival - Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 - Forte dei Marmi (LU) - Bertelli Live - Villa Bertelli

18 agosto 2024 - Gallipoli (LE) - Oversound Music Festival - Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 - Catania - Sotto il Vulcano Fest - Villa Bellini

21 agosto 2024 - Palermo - Teatro di Verdura

23 agosto 2024 - Roccella Jonica (RC) - Roccella Summer Festival - Teatro al Castello

Mahmood calendario 'European Tour"

4 aprile 2024 - Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 - Kentish Town Forum, Londra (UK) SOLD OUT

8 aprile 2024 - Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 - Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile 2024 - Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 - Live Music Hall, Colonia (Germania) SOLD OUT

15 aprile 2024 - Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi) SOLD OUT

16 aprile 2024 - Cirque Royal, Bruxelles (Belgio) SOLD OUT

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania) SOLD OUT

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania) SOLD OUT

22 aprile 2024 - Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 - Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 - Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 - Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 - Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)17 maggio 2024 - Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

18 maggio 2024 - Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT