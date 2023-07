I supermercati olandesi con le casse lente, un successo inatteso

Alle persone piace fare la fila lenta. Il caso dei supermercati olandesi di Jumbo

Fare delle chiacchiere al supermercato non è un sacrilegio, siamo esseri umani. E innovare oggi coincide con rallentare non con accelerare e fare una vita frenetica. Anche se nella società contemporanea abbiamo sostituito le relazioni con le connessioni. Per questo motivo sono diventate un grande successo, disegnando una fetta di mercato, le cosiddette casse lente nate da alcuni anni in Olanda, grazie alla catena di supermarket Jumbo.

Angelo, un anziano emiliano confida ad Affaritaliani di essersi di recente recato proprio nei Paesi Bassi e di aver preso atto dell’iniziativa che in Italia manca: “Ho conosciuto persone della mia età, ho 70 anni, che non vedevano l’ora di andare al supermercato per socializzare. Perché ci si sente persone e non solo consumatori di oggetti, indaffarati a correre avanti e indietro. Non sapevo dell’esistenza di questa cosa ma andando a far visita a mia figlia, che studia qui, ne ho apprezzato la qualità e ne sono entusiasta. Dovrebbero farlo anche da noi".

I supermercati Jumbo hanno aperto 200 casse lente e sembra che l’iniziativa abbia riscosso anche un successo economico. Jumbo, ha più di 700 negozi nei Paesi Bassi e in Belgio, dal 2012 al 2022 la quota di mercato di Jumbo, nella vendita al dettaglio dei supermercati nei Paesi Bassi, è più che triplicata anche se l’iniziativa nasce solo nel 2021. E da un’indagine interna di Jumbo risulta che anche i commessi preferiscano lavorare alla cassa lenta invece che in quelle ordinarie.

Secondo Statistics Netherlands, 1,3 milioni di cittadini olandesi (a fronte di 17,5 milioni di abitanti) hanno più di 75 anni e un terzo ha riferito di sentirsi almeno moderatamente soli.