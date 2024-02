I trattori in Belgio bloccano il confine con l'Olanda, "verso modifica Irpef"

I trattori in Belgio bloccano il confine con l'Olanda

Dopo il giovedì nero dell'assedio a Bruxelles, la protesta dei trattori in Belgio si sposta al confine con l'Olanda. Nelle Fiandre vengono segnalati blocchi sulla A12, sulla E19 e sulla E34. Diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi sono chiusi in entrata e in uscita. Le autorità olandesi consigliano ai cittadini che devono recarsi in Belgio di posticipare il viaggio. La situazione è invece rientrata nella capitale belga, dove è tornata la calma dopo le proteste inscenate dai 1300 trattori presenti ieri. Alcuni blocchi vengono registrati anche in Vallonia.

Agricoltori: blocchi centri distribuzione supermercati Belgio

Gli agricoltori in Belgio continuano a bloccare gli accessi ad alcuni centri di distribuzione dei supermercati. In particolare i blocchi riguardano i siti delle aziende Colruyt, Delhaize e Lidl. Colruyt ha reso noto che i disservizi sono significativi nella distribuzione dei prodotti gestiti nei due centri bloccati, in particolare prodotti alimentari secchi, acqua e bevande.

"E' inevitabile che i prodotti manchino dagli scaffali, in particolare quelli dei nostri siti di Ollignies e Ghislenghien", ha affermato la catena in un comunicato stampa. Gli agricoltori stanno bloccando l'entrata e l'uscita dei camion nei due siti e, secondo Colruyt, non e' stata annunciata alcuna indicazione sulla durata delle azioni. Colruyt ha inoltre chiarito che ci sono ancora scorte nei negozi. "Tuttavia, e' difficile fornire dettagli definitivi perche' i nostri negozi hanno livelli di stock diversi", si legge ancora nel comunicato. Gli agricoltori si sono inoltre piazzati in diversi posti al confine con i Paesi Bassi. Nella mattinata sono stati segnalati diversi blocchi sulle autostrade olandesi che portano ad Anversa.

Fidanza: "Verso Irpef solo sui grandi terreni agricoli"

"Il governo credo interverrà prossimamente per cercare di limitare questo intervento soltanto a chi ha grandi estensioni e si può quindi permettere di pagare l'Irpef come tutti gli altri cittadini italiani". Lo ha detto l'eurodeputato Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, ad Agorà Rai Tre, intervenendo sull'Irpef sui terreni agricoli.