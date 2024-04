Il Cairo, due italiani arrestati a protesta pro Gaza: terrorismo tra le accuse

Il Cairo, due italo-egiziani arrestati durante una manifestazione pro Gaza: terrorismo tra le accuse

Due italo-egiziani sono stati arrestati ieri al Cairo, in Egitto, nel corso di una manifestazione pro-Gaza. Lo fa sapere Amnesty International. Si tratta di Lina Aly e Mohammed Farag, giornalista egiziano sposato con un'italiana. "Numerose persone sono state arrestate dalle forze di sicurezza egiziane mentre al Cairo manifestavano solidarietà alle donne di Gaza e del Sudan. Sui social, gli attivisti parlano di attiviste per i diritti umani, note in Egitto e all'Estero, arrestate.

"Gli arrestati di ieri esercitano diverse professioni, tra loro ci sono giornalisti, avvocati, studenti e cittadini. E perfino persone che stavano camminando per strada per caso al momento della manifestazione. I nomi che ci risultano sono 18: Rasha Azab, Iman Auf, Hadir Al Mahdawi, Youssef Shaaban, Mohammed Farag, Mahienour El Masry, Maï Mahdi, Israa Youssef, Asmaa Naeem, Lina Ali, Farida Al-Hafni, Ragia Imran, Lubna Darwish, Arwa Marei, Yara Al-Wardani , Omar Hossam Mohamed Hosny, Yousra Al-Kalisli, Ruqaya Siraj Al-Din", aggiunge il legale.

E' stato aperto un fascicolo di indagine, il n.1567/2024, sugli arrestati. Lo hanno riferito gli avvocati di parte e confermato le associazioni egiziane per i diritti civili. Tra le accuse, adesione a un gruppo terrorista e partecipazione a raduno non autorizzato.