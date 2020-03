Il Capitano Ultimo lascia l'Arma dopo 42 anni. Arrestò Totò Riina nel 1993

Il Capitano Ultimo: "dopo 42 anni lascio l'Arma", arrestò Totò Riina nel 1993

Aspettativa dopo nomina assessore, tra un anno limiti d'eta'

"Da carabiniere dopo 42anni di Servizio pensavo chissa' cosa dirò quando lascerò l'Arma dei Carabinieri.

Poi ti ci trovi e non dici niente. Sì, in fondo ho parlato gia' ". Il colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arresto 'Toto' Riina, si congeda con questo tweet dall'Arma.

Non e' ancora un addio formale perche' De Caprio, come appreso dall'ANSA, e' ora inaspettativa, dopo essere stato nominato assessore alla Regione Calabria, ma tra un anno dovra' comunque lasciare l'uniforme per limiti d'eta'.