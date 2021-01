Il Consiglio d’Europa si esprime contro la vaccinazione obbligatoria

L'assemblea ha approvato un parere sui vaccini anti-Covid che vanno nel verso della cautela: gli stati devono informare bene e "comunicare in modo trasparente i contenuti dei contratti con i produttori di vaccini e renderli pubblicamente disponibili per il controllo parlamentare e pubblico".

In particolare, si legge che gli Stati membri devono “garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione “non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera farlo personalmente”.