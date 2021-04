Il Covid dilaga: più di 3 mln di morti nel mondo. Allarme per Olimpiadi Tokyo

Nonostante l'arrivo dei vaccini e ogni genere di misura contenitiva tentato in vari luoghi del mondo il Covid dilaga ancora. Sono ormai più di 3 milioni i morti causati dal coronavirus. Ed è allarme per le Olimpiadi di Tokyo che dovrebbero tenersi in estate.

Brasile e India sono allo stremo. New Delhi entra in lockdown perchè la seconda nazione più popolosa del mondo registra più di 200.000 nuovi casi giornalieri. A San Paolo, dove sin dall'inizio della pandemia il presidente Jair Bolsonaro ha rifiutato ogni tentativo di contenere il contagio, dicendo no persino alle mascherine, si è costretti ai turni di notte nei cimiteri per le sepolture. Nuove chiusure imposte in Bangladesh e in Pakistan. E in Giappone l'aumento delle infezioni alimenta i rumor su un nuovo annullamento dei Giochi, già slittati di un anno.